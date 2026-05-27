Isola dei famosi come funziona l'edizione registrata | 11 puntate 2 finali alternativi eliminazioni senza televoto

Notizia in breve

L’Isola dei Famosi 2026 si svolge in forma registrata, con 11 puntate e due finali alternative. Le eliminazioni avvengono senza televoto, secondo quanto rivelato. La produzione registra le puntate in anticipo e le trasmette successivamente in televisione. I concorrenti partecipano a sessioni di registrazione multiple, mentre le decisioni di eliminazione sono prese internamente e non coinvolgono il pubblico.