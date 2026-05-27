Ischia in carcere il papà che ha spappolato il fegato alla figlia | lei ancora grave in ospedale

Il giudice ha convalidato l’arresto del padre di 58 anni di Forio d’Ischia, accusato di aver picchiato la figlia il 25 maggio scorso. La ragazza si trova ancora in ospedale in condizioni gravi, con il fegato danneggiato. L’uomo è stato trasferito in carcere.

Il gip di Napoli ha convalidato l'arresto in carcere per il 58enne di Forio d'Ischia che ha picchiato la figlia il 25 maggio scorso. La ragazza è ancora ricoverata, dopo l'asportazione di parte di fegato e milza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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