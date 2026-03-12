È lei La figlia vip debutta come attrice nell’amata serie tv | ha seguito le orme del papà

La figlia di un noto personaggio pubblico ha esordito come attrice in televisione, entrando nel cast della sesta stagione di Mare Fuori. La ventenne interpreterà Sharon, un ruolo che ha suscitato molte aspettative tra i fan. La giovane attrice ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo e ora si presenta in uno dei titoli più seguiti dal pubblico giovane.

La figlia vip debutta in televisione e lo fa con uno dei titoli più attesi dal pubblico giovane. La ventenne entra infatti nel cast della sesta stagione di Mare Fuori, dove interpreterà Sharon, un personaggio destinato a far discutere. Per la giovane attrice si tratta di un passaggio importante dopo le prime esperienze teatrali, iniziato con determinazione e accompagnato da anni di studio. Alle spalle Cartisia ha una formazione solida. Dopo la maturità classica ha intrapreso studi di recitazione e oggi frequenta il Dams all’università Roma Tre. Parla inglese e spagnolo e ha debuttato a teatro nel 2019, esperienza che le ha permesso di avvicinarsi al mestiere dell’attrice prima di arrivare sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

