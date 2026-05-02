Una donna si trova in cella dopo aver narcotizzato ed evirato il convivente, che si trova ora in condizioni gravi in ospedale a Nocera Inferiore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe riferito di aver rifiutato di far entrare nella loro abitazione anche la prima moglie, che lui desiderava portare con sé. La vicenda si è verificata in un contesto di tensioni tra i due.

Avrebbe voluto portare anche la sua prima moglie nella casa in cui si era trasferito con la nuova compagna. Un intreccio che avrebbe spinto la donna a narcotizzare il convivente per poi evirarlo mentre dormiva. E' accaduto nel pomeriggio del primo maggio ad Angri, città dell’Agro Nocerino Sarnese. Lei, 35 anni originaria del Bangladesh, come il convivente, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni gravissime; lui, 41enne, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Una vicenda che ha scosso l’intera comunità di Angri e che riporta alla mente un caso che colpì l’opinione pubblica internazionale: era il 1993 quanto Lorena Bobbitt evirò il marito John Wayne con un coltello da cucina mentre dormiva.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Narcotizza ed evira il convivente: "Voleva in casa anche la prima moglie". Lei in carcere, lui grave in ospedale a Nocera Inferiore

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