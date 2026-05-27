Ischia in carcere il papà 58enne che ha spappolato il fegato alla figlia 37enne | lei ancora grave in ospedale
Un uomo di 58 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver aggredito la figlia di 37 anni a Ischia. L'episodio è avvenuto il 25 maggio, e l'uomo è accusato di aver causato gravi lesioni alla giovane, tra cui la rottura del fegato. La vittima si trova ancora in ospedale in condizioni gravi. Il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la detenzione dell’uomo.
Il gip di Napoli ha convalidato l'arresto in carcere per il 58enne di Forio d'Ischia che ha picchiato la figlia il 25 maggio scorso. La ragazza è ancora ricoverata, dopo l'asportazione di parte di fegato e milza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ischia, in carcere il papà che ha spappolato il fegato alla figlia: lei ancora grave in ospedaleIl giudice ha convalidato l’arresto del padre di 58 anni di Forio d’Ischia, accusato di aver picchiato la figlia il 25 maggio scorso.
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