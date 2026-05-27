Ischia in carcere il papà 58enne che ha spappolato il fegato alla figlia 37enne | lei ancora grave in ospedale

Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver aggredito la figlia di 37 anni a Ischia. L'episodio è avvenuto il 25 maggio, e l'uomo è accusato di aver causato gravi lesioni alla giovane, tra cui la rottura del fegato. La vittima si trova ancora in ospedale in condizioni gravi. Il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la detenzione dell’uomo.