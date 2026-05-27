Irregolari sul territorio italiano la polizia esegue una serie di rimpatri

La polizia presso la questura di Ancona ha effettuato il rimpatrio di due cittadini. Uno di origine sudamericana e l’altro nordafricano sono stati rimpatriati, in applicazione delle procedure di identificazione e controllo del territorio. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto agenti in servizio nella città. I due soggetti sono stati trasferiti presso i punti di respingimento e successivamente rimandati nel loro paese di provenienza.

ANCONA – La polizia in servizio alla questura di Ancona ha dato esecuzione al rimpatrio di due cittadini, un sudamericano e un nordafricano.Nel primo caso si tratta di un peruviano di circa 35 anni, risultato irregolare sul territorio italiano dopo specifici controlli finalizzati al contrasto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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