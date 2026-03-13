Furti in Irpinia arrestati 2 stranieri irregolari sul territorio nazionale

Due stranieri irregolari sono stati arrestati in Irpinia durante un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. L’intervento ha riguardato attività di contrasto ai furti che si sono verificati nella zona. Le autorità hanno tratto in arresto i due uomini, che sono stati portati in caserma per le procedure di rito. L’attività di controllo prosegue sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. In tale contesto, a Bonito, i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Stazione di Dentecane, hanno individuato e intercettato una vettura sospetta, a bordo della quale viaggiavano due uomini di origini georgiane. Le operazioni di perquisizione personale e veicolare hanno consentito di accertare che i due avevano la disponibilità di decine di confezioni di tonno e di due sacchetti dotati di ‘schermatura antitaccheggio’, occultati sotto la tappezzeria del veicolo a noleggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti, in Irpinia arrestati 2 stranieri irregolari sul territorio nazionale Articoli correlati Furti, in Irpinia arrestato 2 stranieri irregolari sul territorio nazionaleTempo di lettura: < 1 minutoProsegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale... Bonito (AV) – Arrestati per furto dai Carabinieri due stranieri irregolari sul territorio nazionaleBonito, due uomini di origine georgiana arrestati dai Carabinieri per furto di tonno e irregolarità sul territorio nazionale Prosegue senza sosta... Una selezione di notizie su Furti in Irpinia arrestati 2 stranieri... Temi più discussi: Allarme furti in Alta Irpinia, Coldiretti Bisaccia promuove incontro con le forze dell’ordine; Nascondevano fucili rubati, cinque arresti in Alta Irpinia; Mugnano, hanno compiuto dei furti anche in Irpinia: chiuse le indagini; Capriglia, ladri nell’oscurità: la comunità in allerta dopo i colpi nelle campagne. Alta Irpinia, rafforzati i controlli della Polizia: arrestati due pregiudicatiProseguono i servizi straordinari di controllo del territorio in Alta Irpinia. Nell’ambito delle attività rafforzate disposte anche alla luce di quanto emerso durante il Comitato Provinciale per l’Ord ... irpiniaoggi.it Raffica di furti a Capriglia e Grottolella In Valle dell’Irno: i rinforzi dei carabinieriIl fenomeno dei furti nelle abitazioni torna a preoccupare l’Irpinia. Nel mirino dei ladri questa volta, le abitazioni tra Capriglia Irpina e Grottolella, dove i malviventi nel ... ilmattino.it - I ladri ammazzano il cane a bastonate - E devastano la casa. #furti #veneto #sicurezza - facebook.com facebook