Due stranieri irregolari sono stati arrestati in Irpinia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nell’ambito di operazioni contro i furti. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti e li hanno condotti in caserma. L’attività si inserisce in un’azione di controllo continuo sul territorio mirata a contrastare i reati predatori.

Prosegue senza sosta l'azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. In tale contesto, a Bonito, i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Stazione di Dentecane, hanno individuato e intercettato una vettura sospetta, a bordo della quale viaggiavano due uomini di origini georgiane. Le operazioni di perquisizione personale e veicolare hanno consentito di accertare che i due avevano la disponibilità di decine di confezioni di tonno e di due sacchetti dotati di 'schermatura antitaccheggio', occultati sotto la tappezzeria del veicolo a noleggio.

© Anteprima24.it - Furti, in Irpinia arrestato 2 stranieri irregolari sul territorio nazionale

