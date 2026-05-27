Il tecnico spagnolo, attualmente in carica in Premier League, potrebbe lasciare il suo club e tornare in Italia per guidare il Milan. La decisione dipende da diversi fattori, tra cui le preferenze del proprietario del club e di un noto ex calciatore. Il Crystal Palace ha un budget importante per il mercato, mentre il tecnico ha ancora un contratto in corso in Inghilterra. La situazione rimane in evoluzione.

Il rossonero è lo stesso, il mondo no. Andoni Iraola ha la possibilità di passare dal Bournemouth al Milan, che lo ha messo in cima alla lista nella ricerca dell'allenatore per la prossima stagione: maglia con le stesse strisce e gli stessi colori. Il passaggio da un club all'altro però sarebbe un doppio salto mortale e Iraola ha dei dubbi. Per questo l'affare non si è chiuso. Per questo, rischia di saltare. Iraola in queste settimane è stato cercato anche da altri club. Il Leverkusen in Germania. Il Benfica in Portogallo. Il Crystal Palace in Premier. L'ultima è la grande avversaria per il Milan. Nel calcio di inizio anni Duemila, nessun allenatore avrebbe mai avuto il dubbio in una scelta tra il Milan e la quindicesima nella classifica dell'ultima Premier, ma il mondo è cambiato e il tema ora si pone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iraola, quanti dubbi sul Milan. Ecco perché il preferito di Cardinale e Ibra può restare in Premier

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