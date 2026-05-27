Il Milan ha messo nel mirino l’allenatore Iraola come primo obiettivo. Tuttavia, l’amministratore delegato spinge per un ex calciatore dell’Inter, considerato una soluzione preferita. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa. La dirigenza sta valutando le opzioni per definire la strategia futura. La scelta dell’allenatore dipende anche dalla direzione che il club vuole dare alla propria immagine nei prossimi anni.

Ci sono momenti in cui un club non sceglie soltanto un allenatore. Sceglie il modo in cui vuole presentarsi per i prossimi anni. Il Milan sta attraversando una fase che sembra proprio questa, perché attorno alla panchina rossonera si stanno muovendo idee diverse, alcune più orientate alla continuità di un certo calcio europeo moderno, altre legate a intuizioni e rapporti personali che nel calcio continuano a pesare parecchio. A Casa Milan le valutazioni starebbero andando avanti da settimane. Dopo una stagione complicata, il tema non sarebbe soltanto trovare un nome forte, ma individuare una figura capace di riportare identità e direzione tecnica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Iraola primo obiettivo del Milan, ma Galliani ‘spinge’ per l’ex nerazzurro

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