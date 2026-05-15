A pochi mesi dalle elezioni, ad Avellino si intensificano le attività politiche per consolidare le candidature. Cirielli ha sostenuto ufficialmente la lista di Nargi, puntando ad ottenere un buon risultato già al primo turno. La presenza del politico nel sostegno alla lista ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali. Nel frattempo, tra gli spunti di campagna emergono promesse di interventi concreti per migliorare il servizio ferroviario, con impegni specifici per risolvere le criticità legate ai treni.

? Punti chiave Come influirà la presenza di Cirielli sulla strategia elettorale di Nargi?. Quali sono le promesse concrete per risolvere il problema dei treni?. Perché non sono stati menzionati accordi per un eventuale ballottaggio?. Chi sono i leader della DC presenti all'incontro con il viceministro?.? In Breve Partecipano Innes Fruncillo, Modestino Iandoli, Rotondi, Pino de Lorenzo e Fausto Sacco.. L'incontro si è svolto ieri sera in un locale di Avellino.. Nargi punta al ripristino del treno in provincia e risoluzione criticità locali.. Assenza di riferimenti a Gianluca Festa o accordi per il ballottaggio.. Verso le ore 20.00 di ieri sera, il viceministro Edmondo Cirielli è giunto ad Avellino per un incontro con i candidati della lista Fratelli di Avellino, in un clima che ha coinvolto i vertici provinciali e cittadini del partito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, Cirielli spinge la lista Nargi: l’obiettivo è il primo turno

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