L'ex dirigente del Milan e del Monza ha commentato le voci che lo vedono coinvolto come possibile presidente della FIGC. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, chiarendo la sua posizione e rispondendo alle domande sulla sua eventuale candidatura. Nessuna conferma ufficiale è stata data, ma l'interessato ha fatto sapere di essere interessato a eventuali sviluppi.

Nella giornata di oggi si è parlato di una possibile candidatura di Adriano Galliani come presidente federale della FIGC. Una candidatura che secondo 'Il Corriere della Sera' sarebbe stata chiesta dal Milan che sarebbe tra i club di Serie A indispettiti dalla mossa di Marotta che starebbe già raccogliendo le firme per la candidatura di Giovanni Malagò. L'ex dirigente del Milan e del Monza ha parlato di queste voci sempre a 'Il Corriere della Sera'. "Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan spinge per Galliani presidente federale: arriva la risposta del dirigente

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