Iraola lascia il Bournemouth | Penso di essermela goduta Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione

L'allenatore ha annunciato le dimissioni dal ruolo di tecnico del Bournemouth, affermando di aver trascorso un periodo positivo e di aver apprezzato l’esperienza. Ha aggiunto di augurare al club di proseguire sulla strada attuale. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un messaggio ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle dimissioni.

Iraola saluta il Bournemouth: «Penso di essermela goduta. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione». Le parole. Prima di definire il proprio futuro, Andoni Iraola ha salutato il Bournemouth attraverso una lunga intervista pubblicata sui canali ufficiali del club inglese. L’allenatore ha tracciato un bilancio della sua esperienza sulla panchina delle Cherries: «Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero: c’è pressione, bisogna ottenere risultati. Però mi sento molto fortunato ad aver vissuto questo momento del club e ad aver guidato questi giocatori». Tra i ricordi più intensi della sua avventura c’è il clamoroso 3?0 inflitto al Manchester United nel febbraio 2024: «Incredibile questo momento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il Bournemouth gioca un bel calcio. Spero sia Iraola reddit

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