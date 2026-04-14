Iraola lascia il Bournemouth | Potrebbe allenare qualsiasi squadra del mondo

Andoni Iraola ha annunciato che lascerà il suo incarico come allenatore del Bournemouth alla fine della stagione. La decisione ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio, con alcune voci che sottolineano come l’allenatore possa essere considerato idoneo a guidare squadre di alto livello a livello globale. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa su un sito sportivo specializzato, alimentando le discussioni sulla prossima destinazione professionale di Iraola.

2026-04-14 16:57:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Con la notizia attesa che Andoni Iraola lascerà il Bournemouth a fine stagione la giostra manageriale è stata messa a dura prova. Lo spagnolo ha trasformato i Cherries in una delle squadre più emozionanti e ad alta pressione della Premier League, recentemente autore di una straordinaria vittoria per 2-1 sull’Arsenal all’Emirates. Le sue azioni non sono mai state così alte e, dopo tre stagioni sulla costa meridionale, stanno circolando una serie di club d’élite. Ma dove approderà la prossima volta l’ex Rayo Vallecano? Diamo uno sguardo ai principali contendenti per la sua firma.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Iraola lascia il Bournemouth: “Potrebbe allenare qualsiasi squadra del mondo” Leggi anche: Iraola lascia il Bournemouth a fine stagione! Decisione presa, ecco chi è in pole position per la sua sostituzione sulla panchina inglese BREAKING: Iraola lascerà il Bournemouth a fine stagione2026-04-14 15:17:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore Andoni Iraola ha informato il Bournemouth che lascerà...