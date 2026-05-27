La trattativa tra il Milan e l’allenatore del Bournemouth si è fermata temporaneamente, dopo che Iraola ha deciso di non dare il via libera all’offerta del club italiano. L’allenatore spagnolo, molto richiesto in Europa, ha scelto di non proseguire con i discorsi con il Milan, aprendo così una finestra di opportunità per altri club interessati a lui. La situazione rimane in sospeso, mentre si aspettano sviluppi sulla sua possibile destinazione futura.

La trattativa tra il Milan e Andoni Iraola subisce una momentanea fase di stallo a causa del mancato semaforo verde da parte dell’allenatore spagnolo, corteggiato da diverse big del calcio europeo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo ufficiale X, l’attuale guida tecnica del Bournemouth sta prendendo tempo prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro e non ha ancora concesso il proprio assenso definitivo alla proposta contrattuale formulata dai vertici del club rossonero. Il rallentamento dell’operazione, come approfondito dal giornalista di Sky Sport, è legato alla forte concorrenza internazionale che si è scatenata nelle ultime ore attorno al profilo dell’allenatore basco, reduce da un’ottima stagione nel campionato inglese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Iraola congela il Milan: l’annuncio di Di Marzio accende l’asta europea per il tecnico del Bournemouth

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