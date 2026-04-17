Bournemouth decisione presa per il post Iraola | panchina affidata a Rose! Ecco quando arriverà l’annuncio

Il Bournemouth ha scelto di affidare la panchina dopo l'addio di Iraola. La società ha deciso di nominare un nuovo allenatore e l’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore. La scelta cade su un allenatore già presente nello staff, che assumerà temporaneamente il ruolo di guida tecnica. La comunicazione ufficiale sarà diffusa in giornata, con dettagli sulle modalità e sui tempi dell’annuncio.

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