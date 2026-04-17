Il Wti scivola sotto i 90 dollari con la lente sull' accordo Usa-Iran

Il prezzo del petrolio WTI è sceso sotto i 90 dollari al barile, dopo la diffusione di un articolo che parla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato, gli Stati Uniti potrebbero sbloccare 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, in cambio della rinuncia di Teheran alle proprie scorte di uranio arricchito. La notizia ha avuto un effetto immediato sul mercato petrolifero.

Scivola il petrolio dopo che Axios ha riportato che, nell'ambito di un accordo tra Stati Uniti e l' Iran, Washington potrebbe sbloccare 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran delle proprie scorte di uranio arricchito. Il wti cede oltre il 5% a 89,8 dollari mentre il brent perde il 4,3% a 95 dollari al barile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Wti scivola sotto i 90 dollari con la lente sull'accordo Usa-Iran Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, l’Ue colpisce i Pasdaran Notizie correlate Le Borse rialzano la testa, il petrolio scivola sotto 90 dollariLe Borse mondiali tirano il fiato grazie alla discesa del prezzo del petrolio, al momento rassicurato dalle parole del presidente Trump sulla... Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2,9%. Brent e Wti sotto i 98 dollari, gas a 65 euroRiduce la corsa il greggio dopo che il sottosegretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha rivelato che è allo studio la rimozione delle sanzioni nei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Il Mercato Scommette sulla Pace e il WTI Scivola a 90; In forte rialzo la Borsa di New York dopo il cessate il fuoco Usa-Iran; Bitcoin oggi: scivola sotto i 74.000$ dopo il rally dei colloqui di pace USA-Iran; Borsa: Asia in rosso, prevalgono i riposizionamenti, Tokyo -1,75%. Il Wti scivola sotto i 90 dollari con la lente sull'accordo Usa-Iran(ANSA) - MILANO, 17 APR - Scivola il petrolio dopo che Axios ha riportato che, nell'ambito di un accordo tra Stati Uniti e l'Iran, ... notizie.tiscali.it Svolta USA-Iran: JD Vance apre al dialogo e il petrolio torna sotto i 100 dollariIl Vicepresidente segnala progressi nei colloqui. Reazione positiva delle borse asiatiche. Trump avverte: Blocco di Hormuz resta attivo. it.benzinga.com Gli Usa spingono sulla tregua in Iran ma il Pentagono avverte: pronti a riprendere le operazioni militari facebook I negoziati Iran-Usa sullo sfondo di una fragile tregua potrebbero fallire, protrarsi, o concludersi con un accordo. Scenari diversi con un unico denominatore: la probabile fine della (non-)Pax americana in Medio Oriente. Oggi su La Stampa x.com