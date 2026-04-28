Il presidente degli Stati Uniti sembra intenzionato a rifiutare l’ultima proposta avanzata dall’Iran per avviare un accordo. La situazione nel Golfo Persico rimane tesa, con il blocco dello stretto di Hormuz ancora in vigore. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha superato i 110 dollari al barile, segnando un aumento rispetto alle quotazioni precedenti. La situazione resta complicata e al centro delle tensioni internazionali.

Lo stallo nei negoziati continua a far salire i prezzi degli idrocarburi. Gli Usa sarebbero convinti di un imminente collasso degli impianti petroliferi iraniani Roma, 28 aprile 2026 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sarebbe orientato a respingere l’ultima proposta avanzata dall’Iran per raggiungere un accordo. A riferirlo sono i principali organi di stampa statunitensi fra cui il New York Times. Una proposta che avrebbe previsto una ripresa dei colloqui a Islamabad previa rimozione del blocco statunitense allo Stretto di Hormuz e una discussione, sono in fase successiva, sul nucleare iraniano. Nel frattempo ieri il ministro degli esteri Iraniano ha incontrato Putin a Mosca.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, Trump verso il no all’ultima proposta di Teheran. Resta il blocco di Hormuz. E il petrolio raggiunge i 110 dollari al barile

Big Breaking! Iran offers new proposal to end war with U.S., reopen Strait of Hormuz says report

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