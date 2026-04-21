Le delegazioni di Usa e Iran sono arrivate oggi a Islamabad, entrambe nello stesso momento, per discutere dei loro rapporti. Il secondo incontro si svolgerà come programmato, senza indicazioni di modifiche o cancellazioni. La situazione tra Teheran e Washington resta tesa, mentre le parti si preparano a confrontarsi in un contesto di crescente tensione internazionale.

Arrivano «oggi a Islamabad contemporaneamente» le delegazioni americana e iraniana «il secondo colloquio si terrà come previsto». Lo fa sapere un funzionario di Al Arabiya nel giorno in cui tutti gli occhi del mondo sono puntati sul Pakistan, sede scelta per i bilaterali tra le due nazioni che cercano un accordo per fermare il conflitto nel Golfo. Nella nota il governo chiede «agli organismi internazionali e ai governi responsabili di condannare l’attacco e di intraprendere azioni severe e serie contro di esso. L’Iran mette in guardia dalle conseguenze molto pericolose di tale mossa illegale e criminale da parte degli Stati Uniti e sottolinea la necessità di un immediato rilascio della nave iraniana e del suo equipaggio».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa e Iran verso i colloqui di Islamabad, ma la tensione sale tra Teheran e Washington

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