Iran-Usa Guerra aperta o accordo minimale?

La televisione di Stato iraniana ha riferito che Teheran ha ricevuto una nuova bozza di accordo da Washington. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza dettagli su contenuti o condizioni specifiche. Non ci sono conferme ufficiali né informazioni su eventuali risposte o sviluppi successivi. La comunicazione si limita a questa notizia senza ulteriori approfondimenti.

Oggi la televisione di Stato iraniana ha informato che Teheran ha ricevuto da Washington una nuova bozza di accordo. Notizia negata dalla Casa Bianca. Lo stallo e il drammatico caos continua. Sulle prospettive riprendiamo quanto scrive Andrew Day su The American Conservative, secondo il quale “probabilmente non assisteremo né a una grande guerra né a un grande accordo, e la prima ipotesi è più probabile della seconda”. Nell’articolo riporta quanto pubblicava su X la scorsa settimana: “Nessun attacco e nessun accordo. Non si può raggiungere un accordo (sullo stile del JCPOA ) a causa di vincoli politici. Non si può attaccare a causa della scarsità di munizioni e delle capacità di rappresaglia dell’Iran”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo

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