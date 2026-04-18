Guerra Iran-Usa news Trump | Senza accordo di pace torneremo a bombardare

Nelle ultime ore, le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono rimaste alte, con il governo americano che ha dichiarato che, in assenza di un accordo di pace, riprenderà le azioni militari. La situazione appare ancora caratterizzata da minacce e contrasti, nonostante alcuni segnali di possibile distensione siano stati osservati. La situazione rimane fragile e in evoluzione, con le parti coinvolte che continuano a monitorare attentamente gli sviluppi.

Roma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, avvertendo però che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani. Trump però ribatte che la stretta rimarrà finché non sarà raggiunto un accordo con Teheran prima di mercoledì, giorno della scadenza del cessate il fuoco siglato due settimane fa tra Washington e Teheran. "Forse non prorogherò il cessate il fuoco, ma il blocco resterà. Quindi c'è un blocco e, sfortunatamente, dovremo ricominciare a sganciare bombe ", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Iran-Usa news, Trump: “Senza accordo di pace torneremo a bombardare” BLOQUEO TOTAL: El plan de Trump que asfixia a Irán (y el giro de China) Notizie correlate Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: “Senza accordo di pace blocco porti resta”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: con la tregua in Libano Teheran annuncia la riapertura di Hormuz, ma avverte che... Guerra Iran, pilota Usa recuperato gravemente ferito. Trump: “Possibile accordo domani”. Iran: “Usa trascinata all’inferno”Le operazioni militari entrano in una fase ancora più pericolosa e complessa, con gli Stati Uniti che riescono a portare a termine un doppio recupero... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: USA: dalla tregua con l’Iran alla guerra Maga; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan; Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa. Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: Senza accordo di pace blocco porti restaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: con la tregua in Libano Teheran annuncia la riapertura di Hormuz, ma avverte che richiuderà ... fanpage.it Guerra Iran-Usa news, Trump: Senza accordo di pace torneremo a bombardareRoma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Liba ... quotidiano.net LIVE | Guerra in Iran, Trump: “Teheran pronto a consegnarci il suo uranio impoverito” Segui la diretta del conflitto in Medio Oriente su QdS.it https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-17-aprile-2026/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook #Radioanchio #StefanoMensurati #8aprile @Radio1Rai #guerra #Iran #USA cessate il fuoco di due settimane 8.30 il terremoto su #carburanti, la carenza di #cherosene per aerei, l'ipotesi di una tassa sugli #extraprofitti. Con @NathalieTocci @NProcaccini @ x.com