Guerra Iran pilota Usa recuperato gravemente ferito Trump | Possibile accordo domani Iran | Usa trascinata all’inferno
Le operazioni militari tra gli Stati Uniti e l’Iran si fanno più intense, con i militari americani che sono riusciti a recuperare due piloti abbattuti in territorio iraniano. Uno dei piloti è stato trovato in condizioni gravi e trasportato in ospedale. Nel frattempo, l’ex presidente ha suggerito la possibilità di un accordo nelle prossime ore, mentre l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere trascinati verso un’escalation senza ritorno.
Le operazioni militari entrano in una fase ancora più pericolosa e complessa, con gli Stati Uniti che riescono a portare a termine un doppio recupero di piloti abbattuti in pieno territorio iraniano, trasformando una missione di salvataggio in un’azione simbolica e strategica di enorme portata. Donald Trump rivendica il successo parlando apertamente di una delle operazioni più audaci della storia americana, mentre sul terreno si moltiplicano gli scontri diretti tra forze Usa e unità iraniane, con attacchi, controffensive e tentativi di interdizione che segnano un salto di qualità nel conflitto. Nel frattempo l’Iran reagisce colpendo su più... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima
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Guerra Iran, Trump annuncia: "Accordo entro lunedì o valuto di far saltare tutto in aria". Gli aggiornamenti https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-5-aprile-2026/ facebook
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