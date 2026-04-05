Guerra Iran pilota Usa recuperato gravemente ferito Trump | Possibile accordo domani Iran | Usa trascinata all’inferno

Le operazioni militari tra gli Stati Uniti e l’Iran si fanno più intense, con i militari americani che sono riusciti a recuperare due piloti abbattuti in territorio iraniano. Uno dei piloti è stato trovato in condizioni gravi e trasportato in ospedale. Nel frattempo, l’ex presidente ha suggerito la possibilità di un accordo nelle prossime ore, mentre l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere trascinati verso un’escalation senza ritorno.