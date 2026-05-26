Iran nuovo attacco Usa | colpito un sito di missili e alcune navi posamineTrattative ancora in stallo

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un sito di lancio di missili e alcune navi posamine iraniane nello stretto di Hormuz. Le operazioni sono avvenute mentre le trattative tra le due nazioni restano in stallo. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui responsabili degli attacchi. La situazione militare nella regione rimane tesa, con continui interventi da parte statunitense. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni specifiche degli attacchi.

In attesa degli sviluppi sulla trattativa tra Stati Uniti e Teheran si registrano nuovi attacchi militari: gli Usa colpiscono un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di collocare delle mine nello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump prende le distanze dai piani di smaltimento dell'uranio arricchito in Cina (o altrove): "È preferibile che sia distrutto in loco in collaborazione con Teheran". Intanto, sul fronte diplomatico, i principali negoziatori di Teheran sono andati in Qatar per discutere i punti controversi di un possibile accordo volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, nuovo attacco Usa: colpito un sito di missili e alcune navi posamine.Trattative ancora in stallo

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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