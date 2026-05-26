L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a siti missilistici e navi nel sud del paese. Teheran ha dichiarato di essere pronta a rispondere con durezza. Non sono stati forniti dettagli sugli eventuali danni o vittime. Gli attacchi sono stati segnalati come avvenuti in aree strategiche, e l’Iran ha condannato le azioni come una violazione degli accordi. La situazione rimane tesa tra le due parti.

L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco con gli attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud e minacciato una risposta dura. "L'esercito 'terrorista' degli Stati Uniti, proseguendo le proprie azioni illegali e provocatorie" in particolare "con diversi atti di aggressione contro navi commerciali iraniane nelle ultime 48 ore, ha violato il cessate il fuoco nell'area di Hormozgan", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri diffuso dall'agenzia Isna. "Queste azioni aggressive, contemporaneamente al processo diplomatico in corso mediato dal Pakistan, mettono di nuovo in evidenza la malafede e l'inadempienza della leadership statunitense verso il popolo iraniano, i popoli della regione e la comunità internazionale", si sottolinea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa attaccano sito di missili e navi. Teheran: "Pronti a rispondere"

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