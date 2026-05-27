A Montecitorio si terrà un evento dedicato ai rifugiati iraniani, con testimonianze di due persone che hanno lasciato il paese. L'incontro si concentra sulle repressioni e sulle difficoltà affrontate dai rifugiati. Le tensioni tra Washington e Teheran sono un elemento che influisce sulla gestione dei rifugiati, anche in relazione alle politiche di asilo e alle questioni di sicurezza. L'evento mira a sensibilizzare sull’esperienza dei rifugiati e sulle conseguenze delle tensioni geopolitiche.

? Domande chiave Chi sono i due rifugiati che porteranno le loro testimonianze a Montecitorio?. Come influiscono le tensioni tra Washington e Teheran sulla gestione dei rifugiati?. Perché la repressione degli ayatollah sta cambiando le politiche di accoglienza italiane?. Quali dettagli sulle violenze nelle piazze riveleranno gli attivisti durante l'incontro?.? In Breve Partecipano Anna Caputo, Paolo Paticchio, Tania Minaei, Jamil Hosseinpanahi e Cosimo Botrugno.. Rifugiati del progetto SAI seguiti da Arci Lecce testimoniano le violenze subite.. L'evento sarà trasmesso in diretta sul profilo Facebook ufficiale di Arci Lecce.. La discussione collega la repressione iraniana alle politiche estere della presidenza Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, Montecitorio ospita i rifugiati: le voci contro la repressione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, è giallo sulla morte di Larijani e Soleimani. La resistenza: “Avanti con coraggiose operazioni contro i centri della repressione”In Iran, circolano voci riguardo alla morte di due figure di rilievo, Larijani e Soleimani.

Kaja Kallas: “Ci sono voci su Russia e Iran contro le truppe Usa”. L’allarme che agita le capitali occidentaliIn un momento di crescente tensione globale, viene riportato che ci sono voci provenienti da Russia e Iran che si oppongono alle truppe statunitensi.