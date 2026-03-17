In Iran, circolano voci riguardo alla morte di due figure di rilievo, Larijani e Soleimani. La resistenza ha annunciato la volontà di continuare azioni contro i centri di repressione. Il Ministero della Difesa israeliano ha confermato che l’esercito israeliano ha colpito e ucciso un alto funzionario della sicurezza iraniano durante un’operazione notturna.

Il Ministero della Difesa israeliano ha dichiarato che l’Esercito ha ucciso l’alto funzionario della sicurezza iraniano Ali Larijani nel corso di un attacco notturno. L’Idf ha anche annunciato di aver ucciso il generale Gholam Reza Soleimani, capo delle Basij, la forza di volontari delle Guardie rivoluzionarie. I media statali iraniani non hanno confermato nessuna delle due morti. (CNRI FOTO) – Notizie.com La guerra scatenata da Stati Uniti ed Israele contro Teheran avrebbe causato fino a questo momento almeno 1300 morti in Iran, almeno 850 in Libano e 12 in Israele. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Iran, è giallo sulla morte di Larijani e Soleimani. La resistenza: “Avanti con coraggiose operazioni contro i centri della repressione”

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