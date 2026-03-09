In un momento di crescente tensione globale, viene riportato che ci sono voci provenienti da Russia e Iran che si oppongono alle truppe statunitensi. La dichiarazione arriva da una figura politica che evidenzia queste affermazioni, suscitando preoccupazioni tra le capitali occidentali. La situazione si fa più intricata mentre si moltiplicano le voci di disapprovazione provenienti da questi paesi.

Nel pieno di una fase internazionale sempre più tesa, arriva una frase che pesa più di molte analisi diplomatiche. A pronunciarla è stata l’Alta rappresentante dell’Unione europea per la politica estera Kaja Kallas, che ha fatto riferimento a indiscrezioni circolate negli ambienti strategici occidentali. Parole brevi ma molto nette: “Ci sono voci secondo cui Russia e Iran starebbero lavorando insieme per prendere di mira le truppe americane, questa non è una sorpresa”. È questa la notizia. Non un rapporto di intelligence reso pubblico né l’annuncio di un attacco imminente, ma il fatto che la responsabile della diplomazia europea abbia scelto di evocare apertamente uno scenario del genere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kaja Kallas: “Ci sono voci su Russia e Iran contro le truppe Usa”. L’allarme che agita le capitali occidentali

Articoli correlati

Kaja Kallas e la bordata alla Russia: «Perché la sua economia è a pezzi». La risposta sulla «civiltà europea che rischia di sparire» e le critiche all’UeeKaja Kallas è tra le protagoniste della giornata conclusiva della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, insieme alla presidente della Bce Christine...

Leggi anche: Kaja kallas: “Russia allo sbando, economia a pezzi”

Aggiornamenti e notizie su Kaja Kallas

Temi più discussi: Kaja Kallas a Zurigo lancia un appello in favore del diritto internazionale; Iran, Kallas riunisce i ministri UE e i Paesi del Golfo: L'Ucraina può aiutare a intercettare i droni; Video. Kaja Kallas: Iran democratico tutt'altro che certo; Svizzera e UE hanno fatto più progressi nell'ultima settimana che in anni.

Kaja Kallas: Ci sono voci su Russia e Iran contro le truppe Usa. L’allarme che agita le capitali occidentaliNel pieno di una fase internazionale sempre più tesa, arriva una frase che pesa più di molte analisi diplomatiche. A pronunciarla è stata l’Alta ... thesocialpost.it

Iran, Kallas: Paesi del Golfo collaborino con Ucraina per tecnologia intercettazione droniL’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha esortato i paesi del Medioriente, coinvolti nella ... msn.com

#Trump colpisce in Persia: escalation unilaterale senza consultare #NATO e #UE. Anche l'Italia ammette: "Non ne sapevamo nulla". Dalla crisi diplomatica ai dazi al 15%: quali rischi per l'Europa Ne parliamo con Gigi Donelli e Kaja #Kallas tinyurl.com/8xh x.com

Kaja Kallas ha dichiarato che l’Iran sta tentando di coinvolgere altri Paesi nel conflitto mediorientale attraverso attacchi indiscriminati. Le osservazioni sono state rilasciate durante un incontro con il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, nel contesto di di - facebook.com facebook