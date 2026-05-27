I negoziati tra Stati Uniti e Iran continuano a essere incerti, con le discussioni che appaiono instabili. Donald Trump ha affermato che il suo impegno verrà ripagato e ha suggerito di “finire il lavoro”. La situazione si fa sempre più tesa, mentre il tempo a disposizione si riduce e il rischio di escalation aumenta. La crisi si avvicina a un bivio tra diplomatico e militare, senza una soluzione chiara in vista.

Il tempo stringe e la tensione sale. I negoziati fra Usa e Iran continuano a barcollare e per Donald Trump forse bisognerebbe "finire il lavoro". Il presidente Usa torna così a minacciare Teheran e a dettare le condizioni per l'intesa che possa chiudere la guerra. Washington, comunque, tiene il punto: le sanzioni non verranno allentate in cambio di una quadra sull'uranio arricchito. L'accordo "dovrà essere perfetto" per il tycoon, che ha chiarito: "Non ho fatto tutto questo per ottenerne uno scadente". Trump ha poi lanciato un avvertimento ai Paesi arabi, di aderire agli Accordi di Abramo per raggiungere l'intesa con la Repubblica islamica. "Penso che ce lo devono - ha aggiunto - Non dirò cosa è subordinato e cosa no ma lo stiamo chiedendo con forza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, il bivio fra diplomazia e guerra. Trump: "Nostro impegno verrà ripagato"

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Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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