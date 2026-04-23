Trump affronta l’ultimatum del Congresso | il bivio del 1° maggio per proseguire la guerra in Iran

Il 1° maggio rappresenta una data cruciale per le decisioni sulla guerra in Iran, poiché Donald Trump si trova di fronte a un ultimatum del Congresso. La tregua annunciata dalla Casa Bianca non ha una scadenza stabilita, e fonti ufficiali hanno confermato che sarà il presidente a decidere quando terminare il cessate il fuoco. La situazione rimane aperta, con le prossime mosse ancora da definire.

Donald Trump non ha dato nessuna scadenza alla momentanea tregua annunciata nei confronti dell’Iran, e dalla Casa Bianca hanno precisato che sarà lui a dettare i tempi del cessate il fuoco. Ma ora anche sul presidente incombe una scadenza, dopo avere dato ultimatum a tutti, per i dazi, le guerre, la politica interna. La deadline che lo aspetta è quella del 1° maggio, giorno in cui scadranno i 60 giorni che la legge che regola i poteri di guerra concede ad un presidente per condurre un conflitto senza l’autorizzazione del Congresso, scrive oggi il New York Times. L’attacco all’ Iran è iniziato il 28 febbraio, ma il capo della Casa Bianca ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump affronta l’ultimatum del Congresso: il bivio del 1° maggio per proseguire la guerra in Iran Notizie correlate Guerra in Iran, scadenza del primo maggio: cresce la pressione su TrumpABBONATI A DAYITALIANEWS Il limite dei 60 giorni e il ruolo del Congresso Il primo maggio rappresenta una data cruciale per la gestione del conflitto... Leggi anche: Ultimatum di Trump e contro ultimatum di Khamenei in scadenza. La guerra in Iran si avvia verso una nuova escalation Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Speciale Spazio Transnazionale - Iran: l’ennesimo ultimatum di Trump (20.04.2026); Venti di guerra nel Golfo: il sequestro della petroliera e l’ultimatum di Trump; Iran: il cubo di Rubik delle trattative, US Navy sequestra una petroliera iraniana; Scontro Trump-Leone XIV: così il Papa, citando il Congresso Usa, ha spostato il conflitto con il tycoon sul piano politico. Trump dà un'ultima chance all'Iran: tregua estesa fino al termine dei negoziatiDonald Trump ha annunciato unilateralmente la proroga della tregua con l'Iran, nel bel mezzo di frenetici sforzi per riportare le due parti al ... iltempo.it L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it "Il problema non è solo Donald Trump, è anche Netanyahu, che l’Italia non ha mai avuto il coraggio di affrontare” Francesco Silvestri a #4disera x.com 4 di sera. . "Il problema non è solo Donald Trump, è anche Netanyahu, che l’Italia non ha mai avuto il coraggio di affrontare” Francesco Silvestri a #4disera - facebook.com facebook