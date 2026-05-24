L’Iran spegne l’entusiasmo di Trump | Su nucleare nessun impegno Hormuz? È nostro Rubio avverte | Non possono avere l’atomica – La diretta

L’Iran ha dichiarato di non aver preso impegni sul nucleare e ha affermato che lo stretto di Hormuz è di sua proprietà. Il presidente iraniano ha anche sottolineato che non ci sono accordi sul nucleare. Nel frattempo, un senatore statunitense ha affermato che l’Iran non deve ottenere armi atomiche. Siamo all’86esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

L’86esimo giorno della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe essere quello che sancisce una nuova tregua. O almeno, così sembra suggerire Washington. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, Donald Trump ha annunciato che «un accordo è stato in gran parte negoziato». Poco più tardi, il suo segretario di Stato, Marco Rubio, si è mostrato ancora più ottimista: «Credo che forse sia possibile che, entro poche ore, il mondo riceva buone notizie». A spegnere l’entusiasmo ci pensa però Teheran, che ancora non ha risposto ufficialmente a Washington e lascia trasparire come ci siano alcuni nodi cruciali della trattativa che ancora non sono stati sciolti. 🔗 Leggi su Open.online

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