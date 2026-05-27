Paesi del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Pakistan, Egitto e Giordania, hanno risposto con un rifiuto alla richiesta di Donald Trump di aderire agli Accordi di Abramo. La reazione è stata descritta come fredda o gelida. Nel frattempo, il leader iraniano ha invitato alla solidarietà, affermando: «Uniamoci». Non ci sono state adesioni ufficiali da parte di queste nazioni alle proposte di Trump.

Una reazione fredda, a tratti gelida. Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Pakistan, Egitto e Giordania hanno reagito così alla richiesta di Donald Trump di entrare negli Accordi Abramo. Per Washington, non si tratta di una vera e propria iniziativa politica, quanto di una speranza detta di sfuggita durante la videoconferenza della scorsa settimana tra il tycoon e i leader di quegli Stati. Eppure, il post sul social Truth sembrava assertivo, al punto che il presidente immaginava l'ingresso di quei Paesi negli Accordi come condizione per aumentare la portata dell'eventuale intesa con l'Iran. Tanto che The Donald si è addirittura spinto nell'immaginare Teheran all'interno di quella piattaforma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, gelo dei Paesi del Golfo sugli Accordi di Abramo. Khamenei: «Uniamoci»

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