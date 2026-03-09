In Iran, Mojtaba Khamenei, figlio dell’attuale Guida suprema, è stato annunciato come nuova guida. La decisione segue la morte di Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio, causata dagli attacchi di Stati Uniti e Israele. Recentemente, l’Iran ha lanciato missili verso paesi del Golfo, in un clima di tensione nella regione.

La guerra in Medio Oriente. L'Iran celebra la nuova guida suprema: è Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio. Putin da Mosca si congratula e offre "sostegno incondizionato" a Khamenei. Da stamattina attacchi missilistici iraniani diretti anche nei paesi del Golfo. Servizio di Pierluigi Vito

© Tv2000.it - Iran, figlio Khamenei nuova Guida suprema. Missili iraniani su Paesi del Golfo

