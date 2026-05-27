Iran e Usa tra minacce e stallo negoziale

Da tv2000.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze americane hanno attaccato le navi delle Guardie rivoluzionarie iraniane che cercavano di mettere mine nello stretto di Hormuz. La manovra è avvenuta ieri, in un momento di stallo nelle trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran. La risposta iraniana non si è fatta attendere, mentre le negoziazioni tra le due parti sembrano essere ferme.

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Situazione di stallo nelle trattative fra Stati Uniti e Iran. Ieri le forze americane hanno attaccato le navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran si dice pronta alla difesa. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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