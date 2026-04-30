L’amministrazione americana si sta preparando a un possibile aumento delle azioni contro l’Iran, dopo aver valutato diverse opzioni di risposta. Un recente briefing del Pentagono mostra come Washington potrebbe passare rapidamente da misure economiche a interventi militari di grande scala. La situazione sembra essere in una fase di valutazione, con i funzionari che analizzano le possibili escalation e le rispettive conseguenze.

L’amministrazione Trump si avvicina nuovamente a un punto di svolta militare nella guerra contro l’Iran, mentre un nuovo briefing del Pentagono evidenzia quanto rapidamente Washington potrebbe passare dalla pressione economica a operazioni di combattimento su larga scala. Secondo fonti ben informate sentite da Axios, Donald Trump sta per ricevere aggiornamenti dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) su una serie di opzioni operative, tra cui piani per una “ondata breve e potente” di attacchi contro infrastrutture iraniane. L’obiettivo non sarebbe necessariamente quello di ampliare il conflitto, ma piuttosto di sbloccare uno stallo negoziale che resiste da mesi alle pressioni americane.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump valuta un’escalation calibrata contro l’Iran per sbloccare lo stallo negoziale

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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