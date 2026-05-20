Spiragli di pace tra Usa e Iran | possibile un nuovo round negoziale in Pakistan a fine maggio E Trump avverte | Accordo o vi distruggeremo
Tra le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, si fanno strada segnali di possibile dialogo. A fine maggio si ipotizza un nuovo incontro in Pakistan, mentre da parte di Donald Trump si lanciano avvertimenti che pongono in evidenza la linea dura del governo statunitense. Nel frattempo, le autorità iraniane continuano a scambiare dichiarazioni che aumentano la complessità della situazione, anche se fonti vicine alle trattative indicano che le negoziazioni proseguono in modo riservato.
Da un lato lo scambio di dure dichiarazioni tra Donald Trump e le autorità di Teheran, che fa temere una ripresa delle ostilità; dall’altro negoziati che proseguono sotto traccia e sembrano aprire spiragli inattesi. Dopo settimane di aperture diplomatiche, spesso apparse più formali che concrete, la situazione sembra registrare passi avanti. Fonti ben informate hanno infatti rivelato ad Al Arabiya che sarebbe probabile un nuovo round negoziale tra Usa e Iran. Secondo il media arabo, il summit dovrebbe svolgersi ancora una volta a Islamabad, in Pakistan, al termine dell’Hajj, il pellegrinaggio musulmano alla Mecca previsto tra il 25 e il 30 maggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Pace in vista o USA e Iran tornano sulla strada della guerra
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