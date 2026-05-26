Irama entrerà nel cast di X Factor come nuovo giudice, sostituendo Achille Lauro, che ha lasciato il programma. Il cantante, già vincitore di Sanremo Giovani e partecipante ad Amici, si siederà alla giuria nelle prossime puntate. La sua presenza si aggiunge a quella degli altri giudici, completando il team di quest'anno. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalla produzione del talent show.

Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Il cantante è l'unica novità dell'edizione 2026. Prende il posto di Achille Lauro L’addio di Achille Lauro è l’unica uscita da X Factor. Al suo posto arriva il cantante Irama, ex vincitore di Sanremo Giovani e Amici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Irama nuovo giudice di X Factor

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