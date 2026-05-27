Io sono Anna al Cassero della Fortezza
Domani alle 18, il Cassero della Fortezza Medicea a Poggibonsi ospiterà l’evento “Io sono Anna”, che combina parole e musica.
Tra parole e musica, domani alle 18 il Cassero della Fortezza Medicea di Poggibonsi ospita " Io sono Anna ", appuntamento che intreccia un percorso di intensa suggestione. Protagoniste dell’evento saranno Giuliana Nuvoli, autrice dei testi e della narrazione, e la violinista Virginia Sutera, chiamata ad accompagnare il racconto con interventi musicali dal vivo. Giuliana Nuvoli, già docente di Letteratura italiana all’Università degli studi di Milano, è una delle studiose italiane più autorevoli nell’ambito della critica letteraria e degli studi danteschi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla letteratura, al rapporto tra parola e cinema e ai temi civili e sociali, affiancando all’attività accademica un costante impegno nella divulgazione culturale e teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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