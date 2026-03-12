ETd’O al Teatro Cassero La magia della taranta chiude la stagione di Erf

Al Teatro Cassero si è conclusa l’ottava edizione di ERF@CasseroMusica, la stagione che ha portato sul palco artisti e musicisti durante l’inverno a Castel San Pietro Terme. L’evento finale ha visto la performance di ETd’O, gruppo che ha interpretato la taranta, chiudendo così il ciclo di spettacoli della rassegna.

CASTEL SAN PIETRO Si chiude il sipario sull'ottava edizione di ERF@CasseroMusica, la stagione che ha animato l'inverno di Castel San Pietro Terme. L'appuntamento finale è fissato per domani alle 21 al Teatro Cassero, con una produzione di grande fascino storico e antropologico: "Tarantule, antidoti e follie". Protagonista della serata sarà l' Ensemble Terra D'Otranto, formazione specializzata nel recupero del patrimonio musicale pugliese tra il XVI e il XVIII secolo. Il concerto, spiegano gli organizzatori, "sarà un percorso narrativo che esplora la terapia del tarantismo nelle fonti antiche". Attraverso musiche e testimonianze, l'ensemble ricostruirà il mito dei 'tarantati'.