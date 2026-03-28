Ogni anno, l’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino partecipa all’iniziativa internazionale

Luci spente per sviluppare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell'opinione pubblica mondiale Torna l'Earth Hour e Castiglion Fiorentino, come ogni anno, aderisce all’iniziativa internazionale spegnendo l’illuminazione alla Torre del Cassero. Dalle ore 20.30 e per tutta la notte, il monumento simbolo della cittadina verrà avvolto dall’oscurità. Luci spente per l’Ora della Terra per sviluppare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell'opinione pubblica mondiale. Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Torre del Cassero al buio per "L’Ora della Terra"

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