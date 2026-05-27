Io sono Adele | il coraggio silenzioso di una donna che sceglie se stessa

Una donna che si definisce “Adele” ha scelto di mettere se stessa al centro, affrontando il percorso di riscoperta personale. La storia descrive una donna che, tra ruoli di madre e lavoratrice, decide di riappropriarsi della propria identità, senza ricorrere a grandi gesti o clamore. La narrazione si focalizza sulla sua determinazione e sul coraggio di fare scelte che rispecchiano il suo desiderio di autenticità, mantenendo un atteggiamento discreto e deciso.

Csaba Dalla Zorza racconta la forza della donna-mamma-lavoratrice che ritrova la propria identità e decide di cambiare vita davvero Dopo il successo de La governante Csaba Dalla Zorza torna con un nuovo romanzo, Io sono Adele che entra nel cuore della condizione femminile contemporanea: donna, madre, lavoratrice, sola quando il marito non c’è o non c’è più. Adele Casagrande ha sessant’anni, un passato di cui non parla e un lavoro tutto nuovo. Si è trasferita da Milano in Provenza, come governante in una casa privata, dove ricuce i pezzi di una famiglia che non è la sua e fa i conti con le ragioni che l’hanno spinta a tagliare di netto con la vita precedente. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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