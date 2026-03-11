Quand' ero Rossella | il coraggio silenzioso di una ragazza che scelse la libertà

La casa editrice Manni ripubblica “Quand'ero Rossella. La mia storia di partigiana” di Mirella Alloisio, un’autobiografia che restituisce il ritratto di un'Italia ferita e di una generazione di ragazzi e ragazze che fecero una scelta precisa.Il libro si apre nella "cittadella rossa" di Sestri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

