Investimento ferroviario a Portogruaro gli accertamenti portano al gesto volontario

Gli accertamenti condotti dopo l'investimento ferroviario di martedì mattina a Portogruaro hanno portato alla conclusione che si è trattato di un gesto volontario. L'incidente, avvenuto alle 7, ha coinvolto un pedone che è stato investito sui binari. La scena ha suscitato preoccupazione tra i pendolari, mentre le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica. Non ci sono state altre persone coinvolte nell'incidente.

L'investimento ferroviario di martedì mattina ha gettato nello sgomento il popolo dei pendolari che, alle 7.40 di mattina, viaggiava verso Trieste con un treno regionale partito da Venezia Santa Lucia, bloccato all'improvviso a Portogruaro per l'investimento di un pedone.Sulla base degli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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