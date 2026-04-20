Lecce 17enne morto con un colpo di pistola Si indaga | ipotesi incidente o gesto volontario Accertamenti e stub sui presenti in casa

A Lecce, un ragazzo di 17 anni di origini bulgare è deceduto a causa di un colpo di pistola avvenuto nella sua abitazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto, valutando se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono in corso accertamenti e si stanno eseguendo analisi con lo stub sui presenti in casa al momento dell’incidente.

È morto a 17 anni con un colpo di pistola che probabilmente è partito dalla sua stessa mano. La vittima è un 17enne di origini bulgare e l'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri a Lecce dove il ragazzo viveva con il compagno della madre morta qualche mese fa. Il 17enne, trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Fazzi è morto nella notte. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione, nella serata di ieri il giovane avrebbe recuperato la pistola - riposta su un armadio in camera da letto - di proprietà del compagno della defunta madre e l'avrebbe puntata alla propria testa. Non è chiaro se sia stato un gesto volontario o un incidente, il colpo in canna potrebbe dunque essere partito per sbaglio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, 17enne morto con un colpo di pistola. Si indaga: ipotesi incidente o gesto volontario. Accertamenti e stub sui presenti in casa Notizie correlate Lecce, 17enne morto in casa con un colpo di pistola. Si indaga: ipotesi incidente o gesto volontarioÈ morto a 17 anni con un colpo di pistola che probabilmente è partito dalla sua stessa mano. Lecce, morto un 17enne dopo un colpo di pistola alla testa. Ipotesi gioco mortaleUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce, si ribalta su strada dove è appena morto l'amico: è grave; Auto fuori strada sulla Lecce-Arnesano, morto il figlio 21enne del consigliere regionale Dino Basile; Nella notte perde il controllo della Mercedes, muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale; Salento, albero caduto sulla provinciale. Sfiorata la tragedia. Lecce, 17enne morto in casa con un colpo di pistola: indagini in corso, nessuna ipotesi esclusaUn ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nella notte nella sua abitazione a Lecce, colpito alla tempia da un proiettile. Indaga la polizia ... trmtv.it Lecce, fratelli maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: 17enne muore colpito alla testaSecondo i primi accertamenti della Squadra Mobile, il 17enne sarebbe stato vittima di un gioco pericoloso finito in tragedia ... fanpage.it La sindaca Adriana Poli Bortone fa chiarezza sul perché del tatuaggio fatto al Lecce Tattoo Fest - facebook.com facebook Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne #lecce x.com