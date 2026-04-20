Lecce 17enne morto con un colpo di pistola Si indaga | ipotesi incidente o gesto volontario Accertamenti e stub sui presenti in casa

Da quotidianodipuglia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, un ragazzo di 17 anni di origini bulgare è deceduto a causa di un colpo di pistola avvenuto nella sua abitazione. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto, valutando se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sono in corso accertamenti e si stanno eseguendo analisi con lo stub sui presenti in casa al momento dell’incidente.

È morto a 17 anni con un colpo di pistola che probabilmente è partito dalla sua stessa mano. La vittima è un 17enne di origini bulgare e l'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri a Lecce dove il ragazzo viveva con il compagno della madre morta qualche mese fa. Il 17enne, trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Fazzi è morto nella notte. Cosa è successo Secondo una prima ricostruzione, nella serata di ieri il giovane avrebbe recuperato la pistola - riposta su un armadio in camera da letto - di proprietà del compagno della defunta madre e l'avrebbe puntata alla propria testa. Non è chiaro se sia stato un gesto volontario o un incidente, il colpo in canna potrebbe dunque essere partito per sbaglio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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