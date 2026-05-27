Morto in cella frigorifera al supermercato l’autopsia su Andrea Costantini | ferite compatibili con gesto volontario

Un uomo è stato trovato morto in una cella frigorifera di un supermercato. L’autopsia ha rilevato ferite da arma da punta e taglio, considerate compatibili con un gesto volontario. Le ferite sono state riscontrate sul corpo e si pensa che la dinamica del decesso sia stata anticonservativa. La polizia ha avviato le indagini senza ulteriori dettagli disponibili.

Secondo l’esame, il decesso è stato causato da ferite con arma da punta e taglio ed è "compatibile con una dinamica anticonservativa". La famiglia del 38enne però non crede all’Ipotesi suicidio e chiede approfondimenti di natura informatica, test del Dna sugli abiti e analisi delle tracce di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morto nel market, domani riesumato corpo di Costantini: a Pescara l'autopsia

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