Vlahovic Juve rinnovo a un passo | a chi gli sta vicino ha già confidato questa cosa

Dopo settimane di indiscrezioni, si fa strada l'ipotesi che il rinnovo contrattuale tra l’attaccante e il club sia vicino alla conclusione. Secondo fonti vicine al giocatore, quest’ultimo avrebbe già comunicato a persone di fiducia di essere in fase avanzata di trattative per prolungare il suo contratto. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o tempistiche precise.

. L’indiscrezione sul futuro del centravanti serbo. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: in casa Juventus, a partire dalla giornata di domani, ogni momento potrebbe essere quello decisivo per la chiusura definitiva del tanto atteso prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic. Il possente centravanti serbo è ormai fermamente convinto, apparentemente soddisfatto dell’accordo sostanzialmente trovato con l’intera dirigenza del club bianconero. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nelle confidenze fatte alle persone a lui più vicine, il giocatore ha confermato senza mezzi termini che rimarrà a Torino “ per un altro po’ di tempo ”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, rinnovo a un passo: a chi gli sta vicino ha già confidato questa cosa Articoli correlati Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato l’offerta. Ecco che cosa potrebbe accadere in questa settimanadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato un’importante offerta. Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra le parti in questa data. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra giocatore, padre e dirigenza bianconera in questa data. Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club Tutti gli aggiornamenti su Vlahovic Juve Temi più discussi: La Pasqua di Vlahovic: il padre in arrivo a Torino, si avvicina il rinnovo. I retroscena e le cifre; Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Juventus-Vlahovic, si avvicina il rinnovo: a giorni l'incontro decisivo. Juventus, rinnovi Spalletti e Vlahovic: trattative avanti senza fretta, firme vicineJuventus, rinnovi Spalletti e Vlahovic: trattative avanti senza fretta, firme vicine In casa Juventus procede tutto secondo i piani: i rinnovi di Luciano ... tuttojuve.com Juventus-Vlahovic, il rinnovo entra nel vivo: incontro decisivo in arrivoVlahovic apre alla permanenza alla Juventus e mette in stand-by le offerte estere. Sul tavolo un nuovo contratto fino al 2027 o 2028. calciomercatoweb.it Tuttosport - Juventus, Vlahovic al centro, poi 4-5 colpi per tornare a vincere: i nomi - facebook.com facebook #Juve-Vlahovic, toccata e fuga del padre a Torino: le ultime sul rinnovo, serve un nuovo incontro x.com