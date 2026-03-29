Vlahovic Juve rinnovo a un passo | a chi gli sta vicino ha già confidato questa cosa

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di indiscrezioni, si fa strada l'ipotesi che il rinnovo contrattuale tra l’attaccante e il club sia vicino alla conclusione. Secondo fonti vicine al giocatore, quest’ultimo avrebbe già comunicato a persone di fiducia di essere in fase avanzata di trattative per prolungare il suo contratto. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o tempistiche precise.

. L’indiscrezione sul futuro del centravanti serbo. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: in casa  Juventus, a partire dalla giornata di domani, ogni momento potrebbe essere quello decisivo per la  chiusura definitiva  del tanto atteso  prolungamento di contratto  di  Dusan Vlahovic. Il possente  centravanti serbo  è ormai fermamente convinto, apparentemente soddisfatto dell’accordo sostanzialmente trovato  con l’intera dirigenza del  club bianconero. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nelle confidenze fatte alle persone a lui più vicine, il giocatore ha confermato senza mezzi termini che rimarrà a  Torino “ per un altro po’ di tempo ”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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