Lo spettacolo della sciamatura e quelle api che avvolgono una parte dell' Arengario

Durante un pomeriggio di primavera a Monza, alcune api si sono radunate in una grossa colonia che ha avvolto una porzione dell'Arengario, attirando l’attenzione di passanti e visitatori. La scena ha suscitato stupore, ma anche preoccupazione tra chi si trovava nei dintorni, in particolare a causa del numero di insetti e del loro comportamento. Nessun intervento è stato segnalato in quel momento, né sono state riportate punture o incidenti.