Lo spettacolo della sciamatura e quelle api che avvolgono una parte dell' Arengario
Durante un pomeriggio di primavera a Monza, alcune api si sono radunate in una grossa colonia che ha avvolto una porzione dell'Arengario, attirando l’attenzione di passanti e visitatori. La scena ha suscitato stupore, ma anche preoccupazione tra chi si trovava nei dintorni, in particolare a causa del numero di insetti e del loro comportamento. Nessun intervento è stato segnalato in quel momento, né sono state riportate punture o incidenti.
Un meraviglioso spettacolo della natura che, però, ha anche sollevato non poca paura tra chi – in quel caldo pomeriggio di primavera – stava passeggiando per le vie di Monza.Lo sciame attorno alla colonna dell'Arengario Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 25 aprile quando uno.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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