Invalidità civile e legge 104 per gli over 70 | dal 1° giugno nuove istruzioni INPS su certificato e domanda

A partire dal 1° giugno 2026, l’INPS ha previsto nuove procedure per il riconoscimento della disabilità e l’accesso alle prestazioni di invalidità civile per le persone con almeno 70 anni, secondo le istruzioni operative approvate. Le modifiche riguardano i processi di certificazione e domanda, che saranno aggiornati per semplificare le pratiche relative alla legge 1041992. Le nuove regole entreranno in vigore e saranno applicate nelle procedure di riconoscimento e accesso ai benefici per questa fascia di età.

Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026 e riguardano in particolare la fase transitoria legata alla riforma della disabilità. Per gli over 70, infatti, l’accertamento continuerà a seguire la procedura precedente alla riforma, anche nei territori coinvolti dalla sperimentazione, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche per gli anziani, rinviata al 1° gennaio 2027. Il primo passaggio resta il certificato medico introduttivo. Il sistema INPS riconoscerà automaticamente l’età dell’assistito e, nei territori in sperimentazione, chiederà al medico certificatore di compilare due campi aggiuntivi: uno relativo alla presenza di patologie croniche, l’altro alla progressiva perdita di autonomia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Invalidità Civile vs Legge 104: Differenze INPS che Pochi Spiegano!

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