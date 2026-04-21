Aggiornamento ATA 24 mesi 2026 | differenza tra titoli di riserva e preferenza invalidità civile legge 104 RISPOSTE AI QUESITI

Ogni anno, gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano i bandi per i concorsi ATA 24 mesi, in conformità con le disposizioni ministeriali. Recentemente sono stati forniti chiarimenti riguardo alle differenze tra titoli di riserva e preferenza, alle procedure per invalidità civile e all’applicazione della legge 104. Sono stati anche pubblicati aggiornamenti sulle modalità di presentazione delle domande e sui requisiti richiesti per partecipare, rispondendo a specifici quesiti degli interessati.

I concorsi ATA 24 mesi vengono indetti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali, sulla base della nota ministeriale di trasmissione. Per l’anno in corso, i bandi devono essere pubblicati entro il 21 aprile. Le domande potranno essere presentate dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Mobilità ATA 2026: valutazione servizio, verbali 104, preferenze. RISPOSTE AI QUESITIScadono il 13 aprile i termini di presentazione della domanda si mobilità del personale ATA anno scolastico 202627. Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITILe domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Aperte dal 28 aprile al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie per titoli del personale ATA (24 mesi); Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprile; Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio [SPECIALE]. Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco i bandi regionali [AGGIORNATO]Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. orizzontescuola.it Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del merito ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per il 2026/2027. orizzontescuola.it Le statistiche di @spotifyitaly ovviamente sono all’ultimo aggiornamento e quindi in continua crescita! #SpotifyCharts - facebook.com facebook