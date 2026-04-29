Non rientra a casa dopo aver partecipato a una gita organizzata 86enne rintracciato in un bosco in stato confusionale

Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Ancona hanno trovato un uomo di 86 anni che era scomparso dopo aver partecipato a una gita organizzata. L'uomo è stato rintracciato in un bosco in stato di confusione, dopo che era stato denunciato come disperso il giorno precedente. La vicenda ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno seguito le ricerche fino al suo ritrovamento.

SERRA DE’ CONTI - Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno rintracciato un 86enne del quale era stata fatta denuncia di scomparsa il giorno prima. L’anziano, residente nel comune di Serra San Quirico, dopo aver partecipato ad una gita turistica.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Studentessa segnalata ai servizi sociali dopo aver partecipato alla protesta" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Papà esce di casa per una passeggiata e non rientra, il figlio lancia l'allarme: ritrovato morto all'alba dopo ore di ricerche; Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlie; Imprenditore gambizzato a Roma mentre rientra a casa. Non ho litigato con nessuno: tre in fuga sulla Peugeot; Rientra in casa e trova i ladri, imprenditore colpito col calcio di una pistola. Papà esce di casa per una passeggiata e non rientra, il figlio lancia l'allarme: ritrovato morto all'alba dopo ore di ricercheSOVER (TRENTO) - L'anziano papà è uscito di casa ieri pomeriggio per una passeggiata e non è più rientrato, tanto che il figlio allarmato per la ... ilmattino.it Non rientra a casa per cena, la moglie va a cercarlo: trovato morto l’imprenditore Francesco Lorenzini di RecanatiGiunta nei pressi dello stabile, ha notato l’auto del marito parcheggiata nel piazzale ed è entrata all’interno dell’edificio. Qui ha rinvenuto il corpo dell’uomo. Immediata quanto vana la chiamata ai ... corriereadriatico.it L’invio degli ispettori del Ministero alla Biennale rientra pienamente nelle prerogative del Governo, e su questo non ho nulla da eccepire. È però un passaggio che arriva in un momento delicato per Venezia e per la Biennale. Se servirà a fare chiarezza, bene. - facebook.com facebook