Non rientra a casa attivate le ricerche per una persona scomparsa ad Abbadia

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, sono state avviate le ricerche ad Abbadia Lariana per una persona residente nella zona che non è tornata a casa. Le squadre di soccorso sono state allertate immediatamente dopo la scomparsa, e le operazioni di ricerca sono in corso. Al momento, non ci sono dettagli sulle circostanze della scomparsa o su eventuali elementi che possano aiutare nelle indagini.

Soccorsi attivati ad Abbadia Lariana per la ricerca di una persona scomparsa. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, dopo che la persona - residente nella zona - non ha fatto rientro a casa. Si tratterebbe di un uomo di 67 anni.Sul posto si sono portate diverse squadre.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Scattano le ricerche per la scomparsa di un 30enne, ma nel frattempo rientra a casaDomiciliato a Lecce, era stato visto allontanarsi della zona di Maglie, dove lavora. Leggi anche: Donna scomparsa: attivate le ricerche in zona Emilia Levante