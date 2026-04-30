Non rientra a casa attivate le ricerche per una persona scomparsa ad Abbadia

Da leccotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, sono state avviate le ricerche ad Abbadia Lariana per una persona residente nella zona che non è tornata a casa. Le squadre di soccorso sono state allertate immediatamente dopo la scomparsa, e le operazioni di ricerca sono in corso. Al momento, non ci sono dettagli sulle circostanze della scomparsa o su eventuali elementi che possano aiutare nelle indagini.

Soccorsi attivati ad Abbadia Lariana per la ricerca di una persona scomparsa. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, dopo che la persona - residente nella zona - non ha fatto rientro a casa. Si tratterebbe di un uomo di 67 anni.Sul posto si sono portate diverse squadre.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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